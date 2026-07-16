Guinguette estivale Espace jeunes Les Sorinières Les Sorinières

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-06 18:00 –

Gratuit : oui Gratuit En famille, Tout public

Profitez des guinguettes estivales et ambiancez-vous grâce aux animations et aux concerts proposés !Au programme ce jeudi 6 août, concert de musique Reggae Galactique Interactif de Shamo Solo suivi du groupe nantais « Chadame ».Restauration assurée par la Junior Association et buvette par le café MiKdo.

Espace jeunes Les Sorinières Centre Les Sorinières 44840

02 40 05 73 30 http://www.ville-sorinieres.fr espacejeunes@ville-sorinieres.fr



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