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Guinguette estivale Espace jeunes Les Sorinières Les Sorinières
jeudi 6 août 2026 · Espace jeunes Les Sorinières · Les Sorinières
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-06 18:00 –
Gratuit : oui Gratuit En famille, Tout public
Profitez des guinguettes estivales et ambiancez-vous grâce aux animations et aux concerts proposés !Au programme ce jeudi 6 août, concert de musique Reggae Galactique Interactif de Shamo Solo suivi du groupe nantais « Chadame ».Restauration assurée par la Junior Association et buvette par le café MiKdo.
Espace jeunes Les Sorinières Centre Les Sorinières 44840
02 40 05 73 30 http://www.ville-sorinieres.fr espacejeunes@ville-sorinieres.fr
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