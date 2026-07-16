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Guinguette estivale Espace jeunes Les Sorinières Les Sorinières

jeudi 6 août 2026 · Espace jeunes Les Sorinières · Les Sorinières

Guinguette estivale Espace jeunes Les Sorinières Les Sorinières

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
18:00
Lieu
Espace jeunes Les Sorinières
Adresse
10 Rue du Moulin
Ville
44840 Les Sorinières
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-06 18:00 –
Gratuit : oui Gratuit En famille, Tout public 

Profitez des guinguettes estivales et ambiancez-vous grâce aux animations et aux concerts proposés !Au programme ce jeudi 6 août, concert de musique Reggae Galactique Interactif de Shamo Solo suivi du groupe nantais « Chadame ».Restauration assurée par la Junior Association et buvette par le café MiKdo.

Espace jeunes Les Sorinières Centre Les Sorinières 44840
02 40 05 73 30 http://www.ville-sorinieres.fr espacejeunes@ville-sorinieres.fr


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