Guinguette et concert Bardegna Foli Moulin de la Baysse Excideuil samedi 1 août 2026.

Excideuil

Guinguette et concert Bardegna Foli

Moulin de la Baysse Allée Dujarric de la Rivière Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

La guinguette à roulettes c’est des bons produits locaux et le plus possible bio, une cuisine simple, gourmande et accessible, et une ambiance conviviale et festive.

Ouverture à 18h, concert à 20h30 avec Bardegna Foli (reggae, afro, blues).

La guinguette à roulettes c’est des bons produits locaux et le plus possible bio, une cuisine simple, gourmande et accessible, et une ambiance conviviale et festive.

Ouverture à 18h, concert à 20h30 avec Bardegna Foli (reggae, afro, blues). .

Moulin de la Baysse Allée Dujarric de la Rivière Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 95 40 66

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English : Guinguette et concert Bardegna Foli

The %E0 Roulettes open-air café offers: high-quality local products—as organic as possible—simple, delicious, and affordable cuisine, and a friendly, festive atmosphere.

Doors open at 6 p.m., concert at 8:30 p.m. featuring Bardegna Foli (reggae, Afro, blues).

L’événement Guinguette et concert Bardegna Foli Excideuil a été mis à jour le 2026-06-19 par Isle-Auvézère