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Guinguette et concert Bardegna Foli Moulin de la Baysse Excideuil

Guinguette et concert Bardegna Foli Moulin de la Baysse Excideuil

Guinguette et concert Bardegna Foli Moulin de la Baysse Excideuil samedi 1 août 2026.

Lieu
Moulin de la Baysse
Adresse
Allée Dujarric de la Rivière
Ville
24160 Excideuil
Département
Dordogne
Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Excideuil

Guinguette et concert Bardegna Foli

Moulin de la Baysse Allée Dujarric de la Rivière Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

La guinguette à roulettes c’est des bons produits locaux et le plus possible bio, une cuisine simple, gourmande et accessible, et une ambiance conviviale et festive.
Ouverture à 18h, concert à 20h30 avec Bardegna Foli (reggae, afro, blues).
La guinguette à roulettes c’est des bons produits locaux et le plus possible bio, une cuisine simple, gourmande et accessible, et une ambiance conviviale et festive.
Ouverture à 18h, concert à 20h30 avec Bardegna Foli (reggae, afro, blues).   .

Moulin de la Baysse Allée Dujarric de la Rivière Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 95 40 66 

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English : Guinguette et concert Bardegna Foli

The %E0 Roulettes open-air café offers: high-quality local products—as organic as possible—simple, delicious, and affordable cuisine, and a friendly, festive atmosphere.
Doors open at 6 p.m., concert at 8:30 p.m. featuring Bardegna Foli (reggae, Afro, blues).

L’événement Guinguette et concert Bardegna Foli Excideuil a été mis à jour le 2026-06-19 par Isle-Auvézère

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