Guinguette et concert Bardegna Foli Moulin de la Baysse Excideuil
Guinguette et concert Bardegna Foli Moulin de la Baysse Excideuil samedi 1 août 2026.
Excideuil
Guinguette et concert Bardegna Foli
Moulin de la Baysse Allée Dujarric de la Rivière Excideuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
La guinguette à roulettes c’est des bons produits locaux et le plus possible bio, une cuisine simple, gourmande et accessible, et une ambiance conviviale et festive.
Ouverture à 18h, concert à 20h30 avec Bardegna Foli (reggae, afro, blues).
La guinguette à roulettes c’est des bons produits locaux et le plus possible bio, une cuisine simple, gourmande et accessible, et une ambiance conviviale et festive.
Ouverture à 18h, concert à 20h30 avec Bardegna Foli (reggae, afro, blues). .
Moulin de la Baysse Allée Dujarric de la Rivière Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 95 40 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Guinguette et concert Bardegna Foli
The %E0 Roulettes open-air café offers: high-quality local products—as organic as possible—simple, delicious, and affordable cuisine, and a friendly, festive atmosphere.
Doors open at 6 p.m., concert at 8:30 p.m. featuring Bardegna Foli (reggae, Afro, blues).
L’événement Guinguette et concert Bardegna Foli Excideuil a été mis à jour le 2026-06-19 par Isle-Auvézère
À voir aussi à Excideuil (Dordogne)
- Stage de Chercheur d’or Office de tourisme Excideuil 1 juillet 2026
- Dévernissage d’exposition Lou Leygnac Moulin de la Baysse Excideuil 5 juillet 2026
- Stage de Chercheur d’or Office de tourisme Excideuil 8 juillet 2026
- Cinéma de plein air cour de l’EHPAD Excideuil 9 juillet 2026
- Déambulation musicale Nowadays Les Grandes Fenêtres Excideuil 10 juillet 2026