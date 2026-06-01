Lisors

Guinguette Gourmande

eglise Lisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 17:00:00

fin : 2026-06-25 22:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Pour cette nouvelle édition, la Guinguette Gourmande s’installe dans un tout nouvel espace au cœur d’un cadre champêtre et convivial à côté de l’église de Lisors.

Plus de 25 commerçants, producteurs et artisans seront présents pour vous régaler et vous faire découvrir leurs savoir-faire, avec en prime 8 nouveaux exposants à découvrir !

Profitez pleinement du lieu apportez vos plaids, couvertures ou chaises pliantes et installez-vous dans l’herbe pour partager un moment de détente entre amis ou en famille.

Musique, gourmandises, produits locaux, artisanat et bonne humeur seront au rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité.

☀️ Un esprit guinguette plus champêtre que jamais, dans un cadre exceptionnel au pied de l’église de Lisors. .

eglise Lisors 27440 Eure Normandie

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English : Guinguette Gourmande

L’événement Guinguette Gourmande Lisors a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle