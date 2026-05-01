GUINGUETTE LES PIPELETTES TOURNÉE LNDE Les Touches
GUINGUETTE LES PIPELETTES TOURNÉE LNDE Les Touches vendredi 15 mai 2026.
Les Touches
GUINGUETTE LES PIPELETTES TOURNÉE LNDE
Près du Mont Juillet Les Touches Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
La tournée du festival La Nuit de l’Erdre s’installe aux Pipelettes pour une soirée !
Cette saison encore, les pieds presque dans l’herbe, un verre à la main et la musique en fond, retrouvez un programme bien rempli avec des concerts, des surprises, de la musique et bien sûr
– de quoi bien manger
– et beaucoup de bons moments à partager
Bref, le retour des longues soirées qui sentent bon l’été et les copains !
Préparez vos agendas, appelez la bande et venez faire la fête avec nous
Le 15 mai la guinguette accueille la tournée LNDE avec Batuc’A Nort, un blind test et le Duo Désir de la Danse
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Tout public .
Près du Mont Juillet Les Touches 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 65 24 40 32 Restaurantlestouches@outlook.fr
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English :
The La Nuit de l’Erdre festival tour sets up shop at Pipelettes for one evening!
L’événement GUINGUETTE LES PIPELETTES TOURNÉE LNDE Les Touches a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays Erdre Canal Forêt
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