Les Touches

GUINGUETTE LES PIPELETTES SOIRÉE BRETONNE

Près du Mont Juillet Les Touches Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Soirée bretonne avec le Bagad de Nort

Cette saison encore, les pieds presque dans l’herbe, un verre à la main et la musique en fond, retrouvez un programme bien rempli avec des concerts, des surprises, de la musique et bien sûr

– de quoi bien manger

– et beaucoup de bons moments à partager

Bref, le retour des longues soirées qui sentent bon l’été et les copains !

Préparez vos agendas, appelez la bande et venez faire la fête avec nous

Le 29 mai la soirée sera bretonne avec le Bagad de Nort

Suivez la programmation sur les réseaux sociaux

Tout public .

Près du Mont Juillet Les Touches 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 65 24 40 32 Restaurantlestouches@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Breton evening with Bagad de Nort

L’événement GUINGUETTE LES PIPELETTES SOIRÉE BRETONNE Les Touches a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays Erdre Canal Forêt