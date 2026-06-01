Les Touches

GUINGUETTE LES PIPELETTES HALF CHRISTMAS

Près du Mont Juillet Les Touches Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Half Christmas le 27 avec concert de Soul Clutch

La guinguette des Pipelettes est de retour ! On compte bien fêter ça comme il se doit !

Rendez-vous le 2 mai pour lancer ensemble cette nouvelle saison, les pieds presque dans l’herbe, un verre à la main et la musique en fond

On vous programme un mois de folie avec des concerts, des surprises, de la musique et bien sûr

– de quoi bien manger

– et beaucoup de bons moments à partager

Bref, le retour des longues soirées qui sentent bon l’été et les copains !

Préparez vos agendas, appelez la bande et venez faire la fête avec nous

Half Christmas le 27 avec concert de Soul Clutch ! On sera exactement à mi-chemin de l’année avant Noël, wouhou on a trop hâte

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Tout public .

Près du Mont Juillet Les Touches 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 65 24 40 32 Restaurantlestouches@outlook.fr

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English :

Half Christmas on the 27th with a concert by Soul Clutch

L’événement GUINGUETTE LES PIPELETTES HALF CHRISTMAS Les Touches a été mis à jour le 2026-06-01 par Pays Erdre Canal Forêt