GUINGUETTE LES PIPELETTES HALF CHRISTMAS Les Touches
GUINGUETTE LES PIPELETTES HALF CHRISTMAS Les Touches samedi 27 juin 2026.
Les Touches
GUINGUETTE LES PIPELETTES HALF CHRISTMAS
Près du Mont Juillet Les Touches Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Half Christmas le 27 avec concert de Soul Clutch
La guinguette des Pipelettes est de retour ! On compte bien fêter ça comme il se doit !
Rendez-vous le 2 mai pour lancer ensemble cette nouvelle saison, les pieds presque dans l’herbe, un verre à la main et la musique en fond
On vous programme un mois de folie avec des concerts, des surprises, de la musique et bien sûr
– de quoi bien manger
– et beaucoup de bons moments à partager
Bref, le retour des longues soirées qui sentent bon l’été et les copains !
Préparez vos agendas, appelez la bande et venez faire la fête avec nous
Half Christmas le 27 avec concert de Soul Clutch ! On sera exactement à mi-chemin de l’année avant Noël, wouhou on a trop hâte
Suivez la programmation sur les réseaux sociaux
Tout public .
Près du Mont Juillet Les Touches 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 65 24 40 32 Restaurantlestouches@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Half Christmas on the 27th with a concert by Soul Clutch
L’événement GUINGUETTE LES PIPELETTES HALF CHRISTMAS Les Touches a été mis à jour le 2026-06-01 par Pays Erdre Canal Forêt
À voir aussi à Les Touches (Loire-Atlantique)
- NUIT DE LA CHOUETTE Les Touches 11 juin 2026
- GUINGUETTE LES PIPELETTES SOIRÉE BRETONNE Les Touches 12 juin 2026
- GUINGUETTE LES PIPELETTES CONCERT Les Touches 19 juin 2026
- Mai à vélo, essayez un vélo adapté avec un professionnel de santé Les Touches 2 juillet 2026
- LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE Les Touches 30 août 2026