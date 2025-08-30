Les Touches

Mai à vélo, essayez un vélo adapté avec un professionnel de santé

Résidence Saint Joseph Les Touches Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 11:00:00

fin : 2026-07-02 17:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Essayez un vélo parfaitement adapté pour vous

Aux beaux jours, la CCEG et l’association Alisée vous proposent des animations collectives de découverte et d’essai de vélos adaptés à tous, accompagnés par une professionnelle de santé ergothérapeute et une conseillère mobilité. Ces séances gratuites sont ouvertes à tous et se dérouleront de mai à septembre 2026, à Grandchamp-des-Fontaines, Treillières, Nort-sur-Erdre, Saint-Mars-du-Desert, Les Touches et Blain.

Contact Marine Galisson 07 82 60 73 90

Inscription Oui

Vélos tandem, vélo‑fauteuil, 2 tricycles compacts, tricycle renforcé, bicycle selle surbaissée, XS, M, accessoires de personnalisation et d’adaptation .

Résidence Saint Joseph Les Touches 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 82 60 73 90

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Try a bike that’s just right for you

L’événement Mai à vélo, essayez un vélo adapté avec un professionnel de santé Les Touches a été mis à jour le 2026-05-13 par Pays Erdre Canal Forêt