GUINGUETTE LES PIPELETTES SOIRÉE CRÉOLE Les Touches
GUINGUETTE LES PIPELETTES SOIRÉE CRÉOLE Les Touches vendredi 22 mai 2026.
Les Touches
GUINGUETTE LES PIPELETTES SOIRÉE CRÉOLE
Près du Mont Juillet Les Touches Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Soirée exotique à la guinguette
Cette saison encore, les pieds presque dans l’herbe, un verre à la main et la musique en fond, retrouvez un programme bien rempli avec des concerts, des surprises, de la musique et bien sûr
– de quoi bien manger
– et beaucoup de bons moments à partager
Bref, le retour des longues soirées qui sentent bon l’été et les copains !
Préparez vos agendas, appelez la bande et venez faire la fête avec nous
Le 22 mai le thème de la soirée sera créole
Suivez la programmation sur les réseaux sociaux
Tout public .
Près du Mont Juillet Les Touches 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 65 24 40 32 Restaurantlestouches@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An exotic evening at the guinguette
L’événement GUINGUETTE LES PIPELETTES SOIRÉE CRÉOLE Les Touches a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays Erdre Canal Forêt
À voir aussi à Les Touches (Loire-Atlantique)
- GUINGUETTE LES PIPELETTES CONCERT Les Touches 9 mai 2026
- GUINGUETTE LES PIPELETTES CHÂTEAU GONFLABLE Les Touches 14 mai 2026
- GUINGUETTE LES PIPELETTES TOURNÉE LNDE Les Touches 15 mai 2026
- GUINGUETTE LES PIPELETTES SOIRÉE BRETONNE Les Touches 29 mai 2026
- LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE Les Touches 30 août 2026