NUIT DE LA CHOUETTE

Petit-Mars Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Nuit Internationale de la chouette

Le 6 mars en soirée

animation gratuite et ouverte à tous

se renseigner s’inscrire 02 40 72 77 16 .

Petit-Mars 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@petitmars.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

International Owl Night

L’événement NUIT DE LA CHOUETTE Petit-Mars a été mis à jour le 2026-02-20 par Pays Erdre Canal Forêt