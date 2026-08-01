DJ SET Les Touches
samedi 22 août 2026 · Les Touches
Informations pratiques
Les Touches
DJ SET
Près du Mont Juillet Les Touches Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
DJ SET
Samedi 22 août, c’est le moment de profiter encore de l’ambiance des vacances !
DJ set, des verres bien frais, une ambiance chill sympa à l’ombre des pins. ??
Planches à partager, tartinables maison, charcuteries et fromages locaux… Une seule règle profiter !
?? Dès 19h chez les Pipelettes, en haut du Parc du Mont Juillet
Antoine, Aude et Laury
#guinguette #lestouches #lespipelettes #soiree #musique #djset #ambiancechill #planchesapartager
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Tout public .
Près du Mont Juillet Les Touches 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 65 24 40 32 Restaurantlestouches@outlook.fr
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English :
DJ SET
L’événement DJ SET Les Touches a été mis à jour le 2026-07-30 par Pays Erdre Canal Forêt
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