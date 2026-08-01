Informations pratiques

Les Touches

DJ SET

Près du Mont Juillet Les Touches Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

DJ SET

Samedi 22 août, c’est le moment de profiter encore de l’ambiance des vacances !

DJ set, des verres bien frais, une ambiance chill sympa à l’ombre des pins. ??

Planches à partager, tartinables maison, charcuteries et fromages locaux… Une seule règle profiter !

?? Dès 19h chez les Pipelettes, en haut du Parc du Mont Juillet

Antoine, Aude et Laury

#guinguette #lestouches #lespipelettes #soiree #musique #djset #ambiancechill #planchesapartager

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Tout public .

Près du Mont Juillet Les Touches 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 65 24 40 32 Restaurantlestouches@outlook.fr

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English :

DJ SET

L’événement DJ SET Les Touches a été mis à jour le 2026-07-30 par Pays Erdre Canal Forêt