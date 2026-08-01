Informations pratiques

Les Touches

GUINGUETTE LES PIPELETTES Marché de créateurs

Près du Mont Juillet Les Touches Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

La guinguette s’anime avec un marché de créateurs

Marché de créateurs

Créateurs, créatrices, artisans locaux… les inscriptions sont ouvertes pour notre marché !

À la Guinguette des Pipelettes, on adore mettre en lumière les talents locaux, les créations faites avec passion et les belles rencontres

Le dimanche 30 août, nous organisons un nouveau marché de créateurs sur notre joli espace ombragé de la guinguette, et nous recherchons des exposants pour partager cette belle journée avec nous !

Bijoux, décoration, illustration, céramique, textile, accessoires, créations gourmandes… si vous créez avec passion, votre place est parmi nous

Et cette année, l’ambiance promet d’être encore plus festive !

Le même jour auront lieu les Rendez-vous de l’Erdre dans le parc du Mont Juillet. De nombreux visiteurs sont attendus aux Touches, et notre jolie Guinguette, située en haut du parc, profitera pleinement de cette belle dynamique pour accueillir un maximum de monde.

L’emplacement est entièrement gratuit.

Un verre de l’amitié sera offert à tous les exposants pour partager ensemble un moment sympa.

À prévoir barnum, table et chaises ne sont pas fournis.

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Tout public .

Près du Mont Juillet Les Touches 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 65 24 40 32 Restaurantlestouches@outlook.fr

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English :

The open-air café comes alive with an artisans’ market

L’événement GUINGUETTE LES PIPELETTES Marché de créateurs Les Touches a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays Erdre Canal Forêt