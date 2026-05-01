GUINGUETTE LES PIPELETTES CONCERT Les Touches
GUINGUETTE LES PIPELETTES CONCERT Les Touches samedi 9 mai 2026.
Les Touches
GUINGUETTE LES PIPELETTES CONCERT
Près du Mont Juillet Les Touches Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Musique avec Kouman Douman
Cette saison encore, les pieds presque dans l’herbe, un verre à la main et la musique en fond, retrouvez un programme bien rempli avec des concerts, des surprises, de la musique et bien sûr
– de quoi bien manger
– et beaucoup de bons moments à partager
Bref, le retour des longues soirées qui sentent bon l’été et les copains !
Préparez vos agendas, appelez la bande et venez faire la fête avec nous
Le 9 mai concert groove reggae avec Kouman Douman
Suivez la programmation sur les réseaux sociaux
Tout public .
Près du Mont Juillet Les Touches 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 65 24 40 32 Restaurantlestouches@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Music with Kouman Douman
L’événement GUINGUETTE LES PIPELETTES CONCERT Les Touches a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays Erdre Canal Forêt
À voir aussi à Les Touches (Loire-Atlantique)
- GUINGUETTE LES PIPELETTES TOURNÉE LNDE Les Touches 15 mai 2026
- GUINGUETTE LES PIPELETTES SOIRÉE BRETONNE Les Touches 29 mai 2026
- LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE Les Touches 30 août 2026