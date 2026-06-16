Guinguette O’Liège Le Liège
Guinguette O’Liège Le Liège samedi 15 août 2026.
Le Liège
Guinguette O’Liège
Le Liège Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Guinguette O’Liège est une soirée champêtre dans l’esprit guinguette, animée par le groupe de rock Hot Doctors. Lors de cette soirée, nous proposerons aux participants des planches dînatoires, des frites ainsi qu’une buvette.
Guinguette O’Liège est une soirée champêtre dans l’esprit guinguette, animée par le groupe de rock Hot Doctors. Lors de cette soirée, nous proposerons aux participants des planches dînatoires, des frites ainsi qu’une buvette. Cette fête sera placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. .
Le Liège 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 61 88 01 15 o-liege@le-liege.fr
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English :
Guinguette O’Li%E8ge is a country-style evening in the spirit of a guinguette, featuring a performance by the rock band Hot Doctors. During the event, we’ll be serving participants appetizer platters, french fries, and refreshments.
L’événement Guinguette O’Liège Le Liège a été mis à jour le 2026-06-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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