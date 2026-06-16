Le Liège

Guinguette O’Liège

Le Liège Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Guinguette O’Liège est une soirée champêtre dans l’esprit guinguette, animée par le groupe de rock Hot Doctors. Lors de cette soirée, nous proposerons aux participants des planches dînatoires, des frites ainsi qu’une buvette.

Guinguette O’Liège est une soirée champêtre dans l’esprit guinguette, animée par le groupe de rock Hot Doctors. Lors de cette soirée, nous proposerons aux participants des planches dînatoires, des frites ainsi qu’une buvette. Cette fête sera placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. .

Le Liège 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 61 88 01 15 o-liege@le-liege.fr

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English :

Guinguette O’Li%E8ge is a country-style evening in the spirit of a guinguette, featuring a performance by the rock band Hot Doctors. During the event, we’ll be serving participants appetizer platters, french fries, and refreshments.

L’événement Guinguette O’Liège Le Liège a été mis à jour le 2026-06-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire