Informations pratiques

Granville

Guinguette paysanne Récit de voyage

La chèvre rit Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 17:00:00

fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Soirée à la ferme à l’occasion d’une guinguette paysanne

Dés 17h marché de producteurs bios et locaux (légumes, pain, fromages, boissons, biscuits …), visite libre de la ferme pédagogique avec la traite des chèvres.

18h30 Récit de voyage en partenariat avec la Ville à vélo. Léa vous présentera, en photo, son voyage de plusieurs mois en vélo, à travers l’Amérique du Sud.

A partir de 19h30 repas, concert et buvette.

Deuxième concert Salikorn Groupe du sud Manche qui vous proposera son univers folk-rock avec leur répertoire de compositions de chansons françaises.

Restauration planche apéro et repas avec la Chouette Cantine (cuisine locale et produits bios)

Buvettes Kéfir et autres softs, bière locale.

Accès gratuit Chapeau pour les artistes .

La chèvre rit Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com

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English : Guinguette paysanne Récit de voyage

L’événement Guinguette paysanne Récit de voyage Granville a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Granville Terre et Mer