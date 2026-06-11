GUINGUETTE GUINGUETTE PARC DU VERGER Saubens

Saubens

GUINGUETTE

GUINGUETTE PARC DU VERGER Chemin de Roquettes Saubens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Venez profiter de la guinguette !

Au programme groupe de musique, foodtruck et buvette. .

GUINGUETTE PARC DU VERGER Chemin de Roquettes Saubens 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 89 75 contact@mairie-saubens.com

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English :

Come enjoy the open-air café!

L’événement GUINGUETTE Saubens a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE