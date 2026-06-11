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GUINGUETTE GUINGUETTE PARC DU VERGER Saubens

GUINGUETTE GUINGUETTE PARC DU VERGER Saubens

GUINGUETTE GUINGUETTE PARC DU VERGER Saubens vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : GUINGUETTE PARC DU VERGER

Adresse : Chemin de Roquettes

Ville : 31600 Saubens

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif :

Saubens

GUINGUETTE

GUINGUETTE PARC DU VERGER Chemin de Roquettes Saubens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Venez profiter de la guinguette !
Au programme groupe de musique, foodtruck et buvette.   .

GUINGUETTE PARC DU VERGER Chemin de Roquettes Saubens 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 89 75  contact@mairie-saubens.com

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English :

Come enjoy the open-air café!

L’événement GUINGUETTE Saubens a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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