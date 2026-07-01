Guinguette Solidaire Lainsecq
samedi 25 juillet 2026 · Lainsecq
Informations pratiques
Lainsecq
Guinguette Solidaire
Cour de la salle des fêtes de Lainsecq Lainsecq Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Guinguette Solidaire, l’association un Souffle d’Espoir vous donne rendez-vous le samedi 25 juillet 2026, à partir de 16h, dans la cour de la salle des fêtes de Lainsecq pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la solidarité.
Au programme
Tombola avec de nombreux lots à gagner
Espace enfants avec château gonflable et jeux
Défilés du Comité Miss Beauté Bourgogne
Petite restauration et buvette
DJ pour animer la soirée
Barbe à papa
Photobooth
Venez passer un agréable moment en famille ou entre amis tout en soutenant une belle cause.
Tous les bénéfices seront reversés à l’association Un Souffle d’Espoir, qui œuvre pour les patients atteints de mucoviscidose dans l’Yonne.
Ensemble, faisons souffler l’espoir. .
Cour de la salle des fêtes de Lainsecq Lainsecq 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 57 94 66 unsouffledespoir89@gmail.com
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English : Guinguette Solidaire
L’événement Guinguette Solidaire Lainsecq a été mis à jour le 2026-07-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !