Informations pratiques

Lainsecq

Guinguette Solidaire

Cour de la salle des fêtes de Lainsecq Lainsecq Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Guinguette Solidaire, l’association un Souffle d’Espoir vous donne rendez-vous le samedi 25 juillet 2026, à partir de 16h, dans la cour de la salle des fêtes de Lainsecq pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la solidarité.

Au programme

Tombola avec de nombreux lots à gagner

Espace enfants avec château gonflable et jeux

Défilés du Comité Miss Beauté Bourgogne

Petite restauration et buvette

DJ pour animer la soirée

Barbe à papa

Photobooth

Venez passer un agréable moment en famille ou entre amis tout en soutenant une belle cause.

Tous les bénéfices seront reversés à l’association Un Souffle d’Espoir, qui œuvre pour les patients atteints de mucoviscidose dans l’Yonne.

Ensemble, faisons souffler l’espoir. .

Cour de la salle des fêtes de Lainsecq Lainsecq 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 57 94 66 unsouffledespoir89@gmail.com

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English : Guinguette Solidaire

L’événement Guinguette Solidaire Lainsecq a été mis à jour le 2026-07-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !