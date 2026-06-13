Guinguettes de Bellevue Promenade de Bellevue (Sainte-Luce) Sainte-Luce-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 18:00 – 23:59

Gratuit : oui Gratuit Troc de Chansons : Spectacle musical, 18h à 19h, gratuit sur inscription : bit.ly/trocdechansons Tout public

Le samedi 27 juin dès 18h, le village de Bellevue ouvre ses portes pour une nouvelle édition des Guinguettes. Jusqu’à minuit, six scènes et des dizaines d’artistes transforment ce cadre naturel exceptionnel en une grande fête populaire et musicale. Une soirée gratuite, ouverte à tous, dans l’un des sites les plus emblématiques de Sainte-Luce-sur-Loire.Au Manoir de Bellevue, Troc de Chansons propose un spectacle musical dès 18h, avant que le Bal Floc’h ne prenne le relais pour une soirée dansante jusqu’à 23h45. Chez Jano, la programmation est généreuse : cabaret swing, jazz-soul avec Audrey-K, blues avec Arnaud Fradin Roots Combo, et cumbia avec Passion Coco. Au fil de l’eau, trois fanfares se partagent la scène dès l’ouverture : groove, rock’n’roll et funk. À La Sablière, Percu Kiessé invite à la danse avecses percussions congolaises avant de laisser place à la fanfare Blyat Brass Style. La Table des Bons Vivants accueille Shobi-Desh pour un set rock’n’roll, tandis que la Cale du Pêcheur clôture la nuit avec le DJ set electro chill de DJ Moar à partir de 22h30. Pour rejoindre le village de Bellevue, privilégiez les mobilités douces. Des parkings vélos sont disponibles autour du site. Une navette gratuite est spécialement affrétée depuis la place du Général de Gaulle, avec un arrêt à Ligéria, toutes les 20 minutes de 18h à 23h45. Un moyen simple et convivial d’éviter les problèmes de stationnement et de profiter pleinement de la soirée.

Promenade de Bellevue (Sainte-Luce) Sainte-Luce-sur-Loire 44980



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