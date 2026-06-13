Opéra sur Ecrans : Robinson Crusoé à Ligéria Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 20:00 – 23:30

Gratuit : oui gratuit Tout public

Jeudi 18 juin 2026 à 20h – Théâtre Ligéria : Opéra sur Ecrans 2026 – Retransmission en direct de l’opéra dédié à l’œuvre « Robinson Crusoé »Le public lucéen pourra découvrir « Robinson Crusoé », un opéra-comique de Jacques Offenbach, retransmis en direct depuis l’Opéra de Rennes. Cette œuvre pleine de poésie et d’humour revisite la célèbre aventure imaginée par Daniel Defoe et invite les spectateurs à un voyage musical accessible à tous.Porté par Angers Nantes Opéra et l’Opéra de Rennes, cet événement s’inscrit dans la 7e édition d’Opéra sur Écrans, une opération culturelle qui rassemble chaque année plusieurs milliers de spectateurs en Bretagne et en Pays de la Loire. L’objectif étant de faire sortir l’opéra de ses murs et de permettre au plus grand nombre de (re)découvrir l’art lyrique dans une ambiance conviviale et populaire.

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 39 http://www.sainte-luce-loire.com billetterie@sainte-luce-loire.com



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