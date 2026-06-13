Présentation de la saison culturelle 2026-2027 Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 18:30 – 21:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Spectacle « Conseils aux spectateurs » avec Jérôme Rouger – à partir de 12 ans – Théâtre/ Humour. Pitch : « Au cours d’une vraie-fausse conférence, Jérôme Rouger vous livre ses précieux conseils pour être un « bon » spectateur. » Ce spectacle est gratuit et sur réservation : billetterie@sante-luce-loire.com ou sur sainte-luce-loire.com, rubrique « Billetterie ». Tout public

Mercredi 17 juin 2026 à 18h30 – Théâtre Ligéria : Soirée de lancement de la saison culturellePoussez les portes du Théâtre Ligéria pour une soirée festive, participative et gratuite. Rendez-vous mercredi 17 juin dès 18h30 pour découvrir ensemble la saison 2026-2027 ! Au programme : 18h30 – Présentation de la programmation 2026-202719h30 – Pot convivial20h – Spectacle « Conseils aux spectateurs » avec Jérôme Rouger – à partir de 12 ans – Théâtre/ Humour. Pitch : « Au cours d’une vraie-fausse conférence, Jérôme Rouger vous livre ses précieux conseils pour être un « bon » spectateur. » Ce spectacle est gratuit et sur réservation.Un rendez-vous accessible à tous pour donner le ton et l’ambiance de la programmation culturelle !

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 39 http://www.sainte-luce-loire.com billetterie@sainte-luce-loire.com https://web.digitick.com/index-css5-villedesaintelucesurloire-pg1.html



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