GUITARE EN PIRENEUS Quillan
lundi 24 août 2026 · Quillan
Informations pratiques
Quillan
GUITARE EN PIRENEUS
Quillan Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 20:00:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
6ème édition de Guitare En Pireneus , festival international de guitare classique en Haute-Vallée de l’Aude.
Son programme sera riche et varié, du 20 au 30 août 2026 dans plusieurs communes Alet-les bains, Arques, Cépie, Fa, Limoux, Montazels, Montségur, Puivert, Quillan, Quirbajou et Rennes-les-bains.
A 20h en l’église, avec Florencia Altieri, Paola Besson, Daniel Torres Tear et Luis Soria.
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Quillan 11500 Aude Occitanie +33 7 80 77 60 96
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English :
The 6th edition of Guitare En Pireneus, an international classical guitar festival in the Haute-Vallée de l’Aude.
The festival will feature a rich and varied program from August 20 to 30, 2026, in several towns: Alet-les-Bains, Arques, Cépie, Fa, Limoux, Montazels, Montségur, Puivert, Quillan, Quirbajou, and Rennes-les-Bains.
At 8:00 p.m. in the church, featuring Florencia Altieri, Paola Besson, Daniel Torres Tear, and Luis Soria.
L’événement GUITARE EN PIRENEUS Quillan a été mis à jour le 2026-07-03 par
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