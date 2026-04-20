Guitares & Co Concert & Dégustation au Château Mourgues du Grès Château Mourgues du Grès Beaucaire

Beaucaire

Guitares & Co Concert & Dégustation au Château Mourgues du Grès

Château Mourgues du Grès 1055, chemin des Mourgues du Grès Beaucaire Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :

2026-06-20

9ème édition de nos rencontres musicales au Château Mourgues du Grès qui sont toujours un moment fort et un rendez-vous attendu de la saison musicale de l’orchestre Guitares & Co !

.

Château Mourgues du Grès 1055, chemin des Mourgues du Grès Beaucaire 30300 Gard Occitanie +33 4 66 59 46 10 info@mourguesdugres.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

the 9th edition of our musical encounters at Château Mourgues du Grès is always a highlight and an eagerly-awaited rendezvous in the Guitares & Co orchestra’s musical season!

L’événement Guitares & Co Concert & Dégustation au Château Mourgues du Grès Beaucaire a été mis à jour le 2026-04-20 par Inter Rhône