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Guitares & Co Concert & Dégustation au Château Mourgues du Grès Château Mourgues du Grès Beaucaire

Guitares & Co Concert & Dégustation au Château Mourgues du Grès Château Mourgues du Grès Beaucaire samedi 20 juin 2026.

Lieu : Château Mourgues du Grès

Adresse : 1055, chemin des Mourgues du Grès

Ville : 30300 Beaucaire

Département : Gard

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Beaucaire

Guitares & Co Concert & Dégustation au Château Mourgues du Grès

Château Mourgues du Grès 1055, chemin des Mourgues du Grès Beaucaire Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :
2026-06-20

9ème édition de nos rencontres musicales au Château Mourgues du Grès qui sont toujours un moment fort et un rendez-vous attendu de la saison musicale de l’orchestre Guitares & Co !
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Château Mourgues du Grès 1055, chemin des Mourgues du Grès Beaucaire 30300 Gard Occitanie +33 4 66 59 46 10  info@mourguesdugres.com

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English :

the 9th edition of our musical encounters at Château Mourgues du Grès is always a highlight and an eagerly-awaited rendezvous in the Guitares & Co orchestra’s musical season!

L’événement Guitares & Co Concert & Dégustation au Château Mourgues du Grès Beaucaire a été mis à jour le 2026-04-20 par Inter Rhône

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