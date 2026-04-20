Guitares & Co Concert & Dégustation au Château Mourgues du Grès Château Mourgues du Grès Beaucaire
Guitares & Co Concert & Dégustation au Château Mourgues du Grès Château Mourgues du Grès Beaucaire samedi 20 juin 2026.
Beaucaire
Guitares & Co Concert & Dégustation au Château Mourgues du Grès
Château Mourgues du Grès 1055, chemin des Mourgues du Grès Beaucaire Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 22:30:00
Date(s) :
2026-06-20
9ème édition de nos rencontres musicales au Château Mourgues du Grès qui sont toujours un moment fort et un rendez-vous attendu de la saison musicale de l’orchestre Guitares & Co !
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Château Mourgues du Grès 1055, chemin des Mourgues du Grès Beaucaire 30300 Gard Occitanie +33 4 66 59 46 10 info@mourguesdugres.com
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English :
the 9th edition of our musical encounters at Château Mourgues du Grès is always a highlight and an eagerly-awaited rendezvous in the Guitares & Co orchestra’s musical season!
L’événement Guitares & Co Concert & Dégustation au Château Mourgues du Grès Beaucaire a été mis à jour le 2026-04-20 par Inter Rhône
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