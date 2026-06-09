Visite & Dégustation au Château Mourgues du Grès Beaucaire
Visite & Dégustation au Château Mourgues du Grès Beaucaire samedi 4 juillet 2026.
Beaucaire
Visite & Dégustation au Château Mourgues du Grès
1055 Chemin des Mourgues du Grès Beaucaire Gard
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-07 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-25 2026-07-28
Dans le cadre authentique d’un domaine familial, empreint de charme et d’histoire, partez pour une visite guidée dans les vignes et à la cave accompagnée d’une dégustation de 5 vins (blanc, rosé, rouge) en bio et biodynamie.
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1055 Chemin des Mourgues du Grès Beaucaire 30300 Gard Occitanie +33 4 66 59 46 10 info@mourguesdugres.com
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English :
In the authentic setting of a family estate, steeped in charm and history, take a guided tour of the vineyards and cellar, accompanied by a tasting of 5 organic and biodynamic wines (white, rosé, red).
L’événement Visite & Dégustation au Château Mourgues du Grès Beaucaire a été mis à jour le 2026-06-09 par Inter Rhône
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