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Visite & Dégustation au Château Mourgues du Grès Beaucaire

Visite & Dégustation au Château Mourgues du Grès Beaucaire samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 1055 Chemin des Mourgues du Grès

Ville : 30300 Beaucaire

Département : Gard

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 16 16 16

Beaucaire

Visite & Dégustation au Château Mourgues du Grès

1055 Chemin des Mourgues du Grès Beaucaire Gard

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-07 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-25 2026-07-28

Dans le cadre authentique d’un domaine familial, empreint de charme et d’histoire, partez pour une visite guidée dans les vignes et à la cave accompagnée d’une dégustation de 5 vins (blanc, rosé, rouge) en bio et biodynamie.
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1055 Chemin des Mourgues du Grès Beaucaire 30300 Gard Occitanie +33 4 66 59 46 10  info@mourguesdugres.com

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English :

In the authentic setting of a family estate, steeped in charm and history, take a guided tour of the vineyards and cellar, accompanied by a tasting of 5 organic and biodynamic wines (white, rosé, red).

L’événement Visite & Dégustation au Château Mourgues du Grès Beaucaire a été mis à jour le 2026-06-09 par Inter Rhône

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