Une visite au Mas des Tourelles, Mas des Tourelles, Beaucaire

Une visite au Mas des Tourelles 13 et 14 juin Mas des Tourelles Gard

gratuité exceptionnelle pour les individuels. Dernière entrée pour la visite 1h00 avant l’heure de fermeture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Au Mas des Tourelles, entre vignes et vestiges antiques, partez, à votre rythme, pour un voyage où l’histoire et le vin se rencontrent. Explorez notre cave gallo-romaine reconstituée, découvrez la vinification antique grâce à notre travail d’archéologie expérimentale, flânez dans le jardin et le vignoble romains. Une immersion ludique et enrichisssante pour petits et grands.

Mas des Tourelles 4294 Route de Saint-gilles, 30300 Beaucaire, France Beaucaire 30300 Gard Occitanie +33466591972 https://tourelles.com Propriété de la famille Durand depuis 1762, le Mas des Tourelles est un domaine viticole et oléicole pas comme les autres, situé à Beaucaire.

Ici, vous embarquez pour un voyage hors du temps à la découverte d’un patrimoine unique, où se mêlent histoire et tradition viticole. Tout a commencé avec la découverte d’un site archéologique remarquable, témoin de la production de vin dans l’Antiquité.

De ces fouilles est née une aventure fascinante d’archéologie expérimentale: la reconstitution fidèle d’une cave gallo-romaine en état de fonctionnement. Tous les gestes y sont recrés, du foulage du raisin à la vinification selon les procédés antiques. Une immersion saisissante qui vous plongera au cœur du savoir-faire des vignerons romains et vous révélera les secrets de vinification des vins d’autrefois.

Au Mas des Tourelles, entre vignes et vestiges antiques, partez, à votre rythme, pour un voyage où l’histoire et le vin se rencontrent. Explorez notre cave gallo-romaine reconstituée, découvrez la à…

©MAS DES TOURELLES