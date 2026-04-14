Visite guidée du site archéologique, Mas des Tourelles, Beaucaire

Visite guidée du site archéologique 13 et 14 juin Mas des Tourelles Gard

gratuité exceptionnelle pour les individuelles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Et si vous remontiez le temps pour découvrir un véritable atelier gallo-romain de fabrication d’amphores?

Suivez notre guide et plongez au coeur de notre site archéologique. Il vous présentera les résultats des campagnes de fouilles menées et vous dévoilera les secrets de cette production d’amphores, des techniques de modelage jusqu’à la cuisson dans d’immenses fours.

En cas de mauvais temps, nous nous réservons le droit d’annuler la visite.

Mas des Tourelles 4294 Route de Saint-gilles, 30300 Beaucaire, France Beaucaire 30300 Gard Occitanie +33466591972 https://tourelles.com Propriété de la famille Durand depuis 1762, le Mas des Tourelles est un domaine viticole et oléicole pas comme les autres, situé à Beaucaire.

Ici, vous embarquez pour un voyage hors du temps à la découverte d’un patrimoine unique, où se mêlent histoire et tradition viticole. Tout a commencé avec la découverte d’un site archéologique remarquable, témoin de la production de vin dans l’Antiquité.

De ces fouilles est née une aventure fascinante d’archéologie expérimentale: la reconstitution fidèle d’une cave gallo-romaine en état de fonctionnement. Tous les gestes y sont recrés, du foulage du raisin à la vinification selon les procédés antiques. Une immersion saisissante qui vous plongera au cœur du savoir-faire des vignerons romains et vous révélera les secrets de vinification des vins d’autrefois.

Et si vous remontiez le temps pour découvrir un véritable atelier gallo-romain de fabrication d’amphores?

©mas des Tourelles