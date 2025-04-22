Pique-nique vigneron au Château Mourgues du Grès Château Mourgues du Grès Beaucaire
Pique-nique vigneron au Château Mourgues du Grès Château Mourgues du Grès Beaucaire lundi 1 juin 2026.
Beaucaire
Pique-nique vigneron au Château Mourgues du Grès
Château Mourgues du Grès 1055, Chemin Mourgues Du Grès Beaucaire Gard
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Jusqu’à 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-01 11:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-06-01
Pique-Nique Vigneron Une immersion gourmande au cœur de notre domaine familial !
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Château Mourgues du Grès 1055, Chemin Mourgues Du Grès Beaucaire 30300 Gard Occitanie +33 4 66 59 46 10 info@mourguesdugres.com
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English :
Pique-Nique Vigneron: A gourmet immersion in the heart of our family estate!
L’événement Pique-nique vigneron au Château Mourgues du Grès Beaucaire a été mis à jour le 2025-04-22 par Terre d’Argence Tourisme