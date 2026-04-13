Dégustation de Romanum Vinum, Mas des Tourelles, Beaucaire

Dégustation de Romanum Vinum 13 et 14 juin Mas des Tourelles Gard

Dernière dégustation 45 minutes avant l’heure de fermeture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Place à la dégustation. Osez goûter des vins élaborés selon des recettes d’auteurs latins dans notre cave gallo-romaine reconstituée. laissez-vous surprendre par des saveurs héritées directement de l’Antiquité. C’est un voyage sensoriel, gustatif et historique qui vous attend au Mas des Tourelles!

Mas des Tourelles 4294 Route de Saint-gilles, 30300 Beaucaire, France Beaucaire 30300 Gard Occitanie +33466591972 https://tourelles.com Propriété de la famille Durand depuis 1762, le Mas des Tourelles est un domaine viticole et oléicole pas comme les autres, situé à Beaucaire.

Ici, vous embarquez pour un voyage hors du temps à la découverte d’un patrimoine unique, où se mêlent histoire et tradition viticole. Tout a commencé avec la découverte d’un site archéologique remarquable, témoin de la production de vin dans l’Antiquité.

De ces fouilles est née une aventure fascinante d’archéologie expérimentale: la reconstitution fidèle d’une cave gallo-romaine en état de fonctionnement. Tous les gestes y sont recrés, du foulage du raisin à la vinification selon les procédés antiques. Une immersion saisissante qui vous plongera au cœur du savoir-faire des vignerons romains et vous révélera les secrets de vinification des vins d’autrefois.

Place à la dégustation. Osez goûter des vins élaborés selon des recettes d’auteurs latins dans notre cave gallo-romaine reconstituée. laissez-vous surprendre par des saveurs héritées directement de…

©Mas des Tourelles