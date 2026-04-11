Gwragez – L’île aux femmes Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 13 mai, 12h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Lorsque la puissance expressive de la bombarde et de la voix de Pêr Vari Kervarec rencontre la finesse évocatrice du piano de Caroline Faget, c’est un voyage envoûtant au coeur du patrimoine breton

Gwragez – «femmes» en breton – est bien plus qu’un spectacle musical : c’est une ode vibrante aux femmes qui ont marqué l’histoire et la culture de la Bretagne.

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Dans le cadre de la Fête de la Bretagne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-13T12:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-13T13:30:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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