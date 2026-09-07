AGENDA · Gaël
GYM A GAËL ! AVEC ASSOCIATION EPANOUISSEMENT PHYSIQUE, GAËL (35290), Gaël
mercredi 30 septembre 2026 · GAËL (35290) · Gaël
Informations pratiques
GYM A GAËL ! AVEC ASSOCIATION EPANOUISSEMENT PHYSIQUE Mercredi 30 septembre, 20h30 GAËL (35290) Ille-et-Vilaine
A partir de 16 ans, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T20:30:00+02:00 – 2026-09-30T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T20:30:00+02:00 – 2026-09-30T21:00:00+02:00
Séance découverte et initiation! Rejoignez-nous !
GAËL (35290) 7 RUE DU GAËL VILLACOUBLAY – SALLE DES FETES DE GAËL GAËL (35290) Gaël 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « epanouphy@gmail.com »}]
Séance découverte et initiation! Rejoignez-nous !
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