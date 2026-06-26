Gym d’entretien des Estivades en Forterre Taingy Les Hauts de Forterre
Gym d’entretien des Estivades en Forterre Taingy Les Hauts de Forterre lundi 6 juillet 2026.
Les Hauts de Forterre
Gym d’entretien des Estivades en Forterre
Taingy Salle des fêtes Les Hauts de Forterre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-08-24 11:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Gym d’entretien des Estivades en Forterre.
Les lundis matin du 6 juillet au 24 août salle des fêtes de Taingy cours assuré par Corinne R.
Les jeudis matin du 9 juillet au 27 août salle des fêtes de Merry-Sec cours proposé avec STPF.
De 10h à 11h cours gratuit ouvert à tous. .
Taingy Salle des fêtes Les Hauts de Forterre 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 16 92 61 mairie-merry-sec@wanadoo.fr
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English : Gym d’entretien des Estivades en Forterre
L’événement Gym d’entretien des Estivades en Forterre Les Hauts de Forterre a été mis à jour le 2026-06-26 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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