Gym d’entretien des Estivades en Forterre Taingy Les Hauts de Forterre lundi 6 juillet 2026.

Les Hauts de Forterre

Gym d’entretien des Estivades en Forterre

Taingy Salle des fêtes Les Hauts de Forterre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-08-24 11:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Gym d’entretien des Estivades en Forterre.

Les lundis matin du 6 juillet au 24 août salle des fêtes de Taingy cours assuré par Corinne R.

Les jeudis matin du 9 juillet au 27 août salle des fêtes de Merry-Sec cours proposé avec STPF.

De 10h à 11h cours gratuit ouvert à tous. .

Taingy Salle des fêtes Les Hauts de Forterre 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 16 92 61 mairie-merry-sec@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gym d’entretien des Estivades en Forterre

L’événement Gym d’entretien des Estivades en Forterre Les Hauts de Forterre a été mis à jour le 2026-06-26 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !