Vide-greniers et marché artisanal TAINGY Les Hauts de Forterre

Les Hauts de Forterre

Vide-greniers et marché artisanal

TAINGY Le bourg Les Hauts de Forterre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 06:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Vide-greniers à Taingy, moment attendu aussi bien chez les vendeurs en herbe que chez les chineurs organisé par la commission de fêtes de la mairie. Rendez-vous dans le bourg le mardi 14 juillet 2026 de 6h à 18h. .

TAINGY Le bourg Les Hauts de Forterre 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-taingy@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers et marché artisanal

L’événement Vide-greniers et marché artisanal Les Hauts de Forterre a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !