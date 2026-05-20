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Vide-greniers et marché artisanal TAINGY Les Hauts de Forterre

Vide-greniers et marché artisanal TAINGY Les Hauts de Forterre mardi 14 juillet 2026.

Lieu : TAINGY

Adresse : Le bourg

Ville : 89560 Les Hauts de Forterre

Département : Yonne

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Les Hauts de Forterre

Vide-greniers et marché artisanal

TAINGY Le bourg Les Hauts de Forterre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 06:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Vide-greniers à Taingy, moment attendu aussi bien chez les vendeurs en herbe que chez les chineurs organisé par la commission de fêtes de la mairie. Rendez-vous dans le bourg le mardi 14 juillet 2026 de 6h à 18h.   .

TAINGY Le bourg Les Hauts de Forterre 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   mairie-taingy@wanadoo.fr

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English : Vide-greniers et marché artisanal

L’événement Vide-greniers et marché artisanal Les Hauts de Forterre a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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