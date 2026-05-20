Vide-greniers et marché artisanal TAINGY Les Hauts de Forterre
Vide-greniers et marché artisanal TAINGY Les Hauts de Forterre mardi 14 juillet 2026.
Les Hauts de Forterre
Vide-greniers et marché artisanal
TAINGY Le bourg Les Hauts de Forterre Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 06:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Vide-greniers à Taingy, moment attendu aussi bien chez les vendeurs en herbe que chez les chineurs organisé par la commission de fêtes de la mairie. Rendez-vous dans le bourg le mardi 14 juillet 2026 de 6h à 18h. .
TAINGY Le bourg Les Hauts de Forterre 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-taingy@wanadoo.fr
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English : Vide-greniers et marché artisanal
L’événement Vide-greniers et marché artisanal Les Hauts de Forterre a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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