Gym douce à la plage Criel-sur-Mer
Gym douce à la plage Criel-sur-Mer mardi 21 juillet 2026.
Criel-sur-Mer
Gym douce à la plage
Criel Plage Criel-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28
Gym douce sur la plage de Criel.
Tous les mardis du 15 juillet au 14 août à 10h.
Inscription estivale 5€ + 2€ par séance.
Sur inscription. .
Criel Plage Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie auxbeauxjoursdescabines@gmail.com
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English : Gym douce à la plage
L’événement Gym douce à la plage Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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