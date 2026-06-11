Criel-sur-Mer

Gym douce à la plage

Mesnil-Val Plage Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Gym douce sur la plage de Mesnil-Val.

Tous les jeudis du 15 juillet au 14 août à 10h.

Inscription estivale 5€ + 2€ par séance.

Sur inscription. .

Mesnil-Val Plage Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie auxbeauxjoursdescabines@gmail.com

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English : Gym douce à la plage

L’événement Gym douce à la plage Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers