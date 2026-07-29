Informations pratiques

Jussey

Gym et Pilâtes Santé

Jussey Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 05:00:00

fin : 2027-04-09 23:59:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23 2026-10-30 2026-11-06 2026-11-13 2026-11-20 2026-11-27 2026-12-04 2026-12-11 2026-12-18

Voulez prendre soin de vous ? Venez essayer la gym douce et le pilâtes sur chaise. Débutant ou non ? Pas de panique l’activité est ouverte à tous et elle s’adapte à vos besoin pour avoir un impacte direct sur votre santé.

Retrouvez l’activité le lundi à Traves pour de la gym de 9h à 10h, à Scey-sur-Saône pour de la gym de 10h30 à 11h30, à Mersuay pour de la gym de 14h à 15h et à Amance pour du pilâtes sur chaise de 15h30 à 16h30.

Mais aussi le jeudi à Amance pour de la gym de 9h à 10h, à Baulay pour de la gym de 10h30 à 11h30, à Scey-sur-Saône pour de la gym de 14h à 15h et pour du pilâtes sur chaise de 15h10 à 16h10.

Ainsi que le vendredi à Jussey pour de la gym de 10h à 11h et de 11h à 12h mais également à Combeaufontaine pour de la gym de 13h30 à 14h30.

Pour toute information complémentaire ou pour vous inscrire contacté le numéro suivant 06 85 35 73 56 .

Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 35 73 56

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English : Gym et Pilâtes Santé

L’événement Gym et Pilâtes Santé Jussey a été mis à jour le 2026-07-23 par JUSSEY TOURISME