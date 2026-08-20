György Kurtág – Célébration du centenaire du compositeur, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

György Kurtág – Célébration du centenaire du compositeur Jeudi 26 novembre, 19h00 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-26T19:00:00+01:00 – 2026-11-26T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-26T19:00:00+01:00 – 2026-11-26T20:00:00+01:00

György Kurtág est l’une des voix les plus singulières de la musique contemporaine. Âgé de cent ans et toujours actif en 2026, il a su s’inspirer des pratiques musicales de Béla Bartók et Anton Webern pour développer un style tout à fait personnel, poétique et souvent intimiste. Sa musique d’une grande intensité émotionnelle dialogue avec les oeuvres du MAH.

Concert des étudiant.e.s de la HEM de Genève avec la participation de solistes de l’Ensemble Contrechamps, et des étudiant.e.s de l’unité de musicologie de l’Université de Genève

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Concert itinérant

© Szerzői jogok Huszti István / BMC