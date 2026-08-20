György Kurtág – Célébration du centenaire du compositeur, Musée d’art et d’histoire, Genève
jeudi 26 novembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève
Informations pratiques
György Kurtág – Célébration du centenaire du compositeur Jeudi 26 novembre, 19h00 Musée d’art et d’histoire
Prix libre, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T19:00:00+01:00 – 2026-11-26T20:00:00+01:00
Fin : 2026-11-26T19:00:00+01:00 – 2026-11-26T20:00:00+01:00
György Kurtág est l’une des voix les plus singulières de la musique contemporaine. Âgé de cent ans et toujours actif en 2026, il a su s’inspirer des pratiques musicales de Béla Bartók et Anton Webern pour développer un style tout à fait personnel, poétique et souvent intimiste. Sa musique d’une grande intensité émotionnelle dialogue avec les oeuvres du MAH.
Concert des étudiant.e.s de la HEM de Genève avec la participation de solistes de l’Ensemble Contrechamps, et des étudiant.e.s de l’unité de musicologie de l’Université de Genève
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Concert itinérant
© Szerzői jogok Huszti István / BMC
À voir aussi à Genève
- Visite flash pause déjeuner, Musée Rath, Genève 21 août 2026
- L’Orchestre de Chambre de Genève, Scène Ella Fitzgerald, Genève 21 août 2026
- Atelier Créez Votre Tablette de Chocolat, Autre lieu, Genève 22 août 2026
- Le Massacre de la Saint-Barthélemy, Musée international de la Réforme, Genève 22 août 2026
- Lecture pour enfants par l’autrice Noemi Michel, Théâtre de l’Orangerie, Genève 22 août 2026