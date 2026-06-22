Informations pratiques

Habas

Habas en fête

Foyer municipale Habas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-02

Venez assister aux fêtes d’Habas organisées par le comité des fêtes. Au programme: repas, concert, bal, course landaise, foot, bodega, course de brouettes, feu d’artifice, soirée tapas.

Venez assister aux fêtes d’Habas organisées par le comité des fêtes

Le jeudi à 19H00 Gala de l’école de musique dans le parc du Château Lagelouze. À 20H15 Grillades organisées par la Lyre Habassaise. À 21H00 Concert de l’Orchestre Junior et de la Lyre Habassaise

Le vendredi à 19H00 Ouverture des fêtes Remise des clés à la classe 2028 . À 20H30 Repas populaire dans la rue . À 00H00 Bal du comité avec le podium Box’Son .

Le samedi: à 9H00 Tournoi de foot au stade . À 12h00 repas moule frites. À 17h30 course landaise Ganadéria Mathieu Noguès & Cuadrilla Vincent Plassin. À 23h Bal du Comité avec le podium Box’Son. Bodega du Comité.

Le dimanche: à 11h messe des fêtes.À 12h30 passe-rue en musique puis apéritif gourmand. À 17h course de brouettes. À 20h30 soirée tapas. À 22h30 retraite aux flambeaux. À 23h grand feu d’artifice. Fête foraine tout le week-end. .

Foyer municipale Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 13

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English : Habas en fête

Come join the Habas Festival, organized by the festival committee. The program includes: a meal, a concert, a dance, a Course Landaise, soccer, a bodega, a wheelbarrow race, fireworks, and a tapas night.

L’événement Habas en fête Habas a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans