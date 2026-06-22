Habas

Marché traditionnel

Habas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:30:00

fin : 2026-07-19 12:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Chaque dimanche matin, venez profiter du marché de Habas avec des produits alimentaires mais aussi des artisans créateurs, bijoux, couture 0 déchets, tabliers, sacs et accessoires, poterie, savons, revendeurs de chaussures et bientôt habillement.

Chaque dimanche matin, venez profiter du marché de Habas avec des produits alimentaires mais aussi des artisans créateurs, bijoux, couture 0 déchets, tabliers, sacs et accessoires, poterie, savons, revendeurs de chaussures et bientôt habillement. .

Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 13

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English : Marché traditionnel

Every Sunday morning, come enjoy the Habas market, featuring food products as well as artisan crafts, jewelry, zero-waste sewing projects, aprons, bags, and accessories, pottery, soaps, shoe vendors, and—coming soon—clothing.

L’événement Marché traditionnel Habas a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans