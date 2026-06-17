Course landaise ganaderia Nogues cuadrilla Plassin Habas
Course landaise ganaderia Nogues cuadrilla Plassin Habas samedi 4 juillet 2026.
Habas
Course landaise ganaderia Nogues cuadrilla Plassin
Habas Landes
Tarif : 14 – 14 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:30:00
fin : 2026-07-04 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Course landaise de 2e catégorie avec la ganaderia de Mathieu Nogues et la cuadrilla de Vincent Plassin. Ce spectacle mettra à l’honneur toute la tradition et l’élégance de la course landaise, discipline emblématique du Sud-Ouest, où courage, agilité et maîtrise se conjuguent dans l’arène. Les vaches de la ganaderia de Mathieu Nogues, réputées pour leur vivacité et leur qualité, offriront un défi de taille aux hommes de la cuadrilla Vincent Plassin, qui auront à cœur de démontrer tout leur savoir-faire à travers écarts, sauts et figures spectaculaires. Un rendez-vous placé sous le signe de l’émotion, de la technique et du respect des traditions landaises. .
Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 54 52 32 cdfhabas@gmail.com
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English : Course landaise ganaderia Nogues cuadrilla Plassin
L’événement Course landaise ganaderia Nogues cuadrilla Plassin Habas a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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