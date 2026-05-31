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Habesha musique, Restaurant asmara, Lyon

Habesha musique, Restaurant asmara, Lyon

Habesha musique, Restaurant asmara, Lyon dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Restaurant asmara

Adresse : 80 rue Paul Bert 69003 lyon

Ville : 69003 Lyon

Département : Métropole de Lyon

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 50

Habesha musique Dimanche 21 juin, 18h00 Restaurant asmara Métropole de Lyon

50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:29:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:29:00+02:00

FÊTE DE LA MUSIQUE – HABESHA NIGHT

Le Restaurant Asmara vous invite pour une soirée exceptionnelle aux couleurs de l’Afrique de l’Est

Samedi 21 Juin
De 18h00 jusqu’à 2h du matin
80 rue Paul Bert, 69003 Lyon

DJ SET
Musique Live
Ambiance Habesha
Spécialités d’Afrique de l’Est

Venez danser, manger et célébrer avec nous dans une ambiance chaleureuse et festive ✨

Réservation : 06 52 69 59 87

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Restaurant asmara 80 rue Paul Bert 69003 lyon Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0652695987
FÊTE DE LA MUSIQUE – HABESHA NIGHT

© Asmara

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