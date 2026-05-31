Habesha musique, Restaurant asmara, Lyon

Habesha musique Dimanche 21 juin, 18h00 Restaurant asmara Métropole de Lyon

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:29:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:29:00+02:00

FÊTE DE LA MUSIQUE – HABESHA NIGHT

Le Restaurant Asmara vous invite pour une soirée exceptionnelle aux couleurs de l’Afrique de l’Est

Samedi 21 Juin

De 18h00 jusqu’à 2h du matin

80 rue Paul Bert, 69003 Lyon

DJ SET

Musique Live

Ambiance Habesha

Spécialités d’Afrique de l’Est

Venez danser, manger et célébrer avec nous dans une ambiance chaleureuse et festive ✨

Réservation : 06 52 69 59 87

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Restaurant asmara 80 rue Paul Bert 69003 lyon Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0652695987

FÊTE DE LA MUSIQUE – HABESHA NIGHT

© Asmara