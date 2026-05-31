Habesha musique, Restaurant asmara, Lyon
Habesha musique, Restaurant asmara, Lyon dimanche 21 juin 2026.
Habesha musique Dimanche 21 juin, 18h00 Restaurant asmara Métropole de Lyon
50
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:29:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:29:00+02:00
FÊTE DE LA MUSIQUE – HABESHA NIGHT
Le Restaurant Asmara vous invite pour une soirée exceptionnelle aux couleurs de l’Afrique de l’Est
Samedi 21 Juin
De 18h00 jusqu’à 2h du matin
80 rue Paul Bert, 69003 Lyon
DJ SET
Musique Live
Ambiance Habesha
Spécialités d’Afrique de l’Est
Venez danser, manger et célébrer avec nous dans une ambiance chaleureuse et festive ✨
Réservation : 06 52 69 59 87
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Restaurant asmara 80 rue Paul Bert 69003 lyon Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0652695987
FÊTE DE LA MUSIQUE – HABESHA NIGHT
© Asmara
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