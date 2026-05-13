Habibi Love ~ Arabic & Maghreb vibes Party !! Le Chinois Montreuil Vendredi 15 mai, 23h00 5/10/12/15€

Soirée vers les sonorités du Maghreb, le Monde Arabe, la Méditerranée jusqu’au Moyen Orient à Villette de 23h30 jusqu’à l’aube vendredi 15 mai à Le Chinois !

La soirée oriental vibes made in Paname HABIBI LOVE revient le vendredi 15 MAI à LE CHINOIS de Montreuil de 23h30 à l’aube !!

Depuis 2017 Habibi Love vous propose un voyage entre le Maghreb, le Monde Arabe et la Méditerranée jusqu’au désert pour transpirer avec des classiques aux sonorités avant-garde et électroniques underground !!

Ne ratez pas cette expérience sonore exquise pour se plonger dans la musique des MENA, remplie d’amour et de danses effrénées !! ✨

Yallahhh ☀️

⌖⌖⌖⌖⌖⌖ HABIBI LOVE ⌖⌖⌖⌖⌖⌖

⍨ ORIENTAL VIBES PARTY SINCE 2017 ⍨

#maghreb #électro #oriental #arabic #raï

#mediterranean #habibi #sahara #chaabi

#beats #middleeast #turskish #techno

VEN. 15 MAI ∲ 23H30-5H

PAF :

Preventes : 10€ av. minuit / 12€ après

Tickets -> [https://shotgun.live/events/habibi-love-15mai-26](https://shotgun.live/events/habibi-love-15mai-26)

Sur place : 5€ av. minuit et 15€ après

⎃ ⍲⍎ ⍦ ⏦ ⍨ ⌲ LINE UP

⏈ YANE ⏈

North Africa & Electronic – Algérie

⏈ EL KHEIROO + BADTASTE ⏈

Arabic & Maghreb vibes

⏈ MELISSA.WAV ⏈

MENA modern sounds

⏈ GROOVALIZACION DJs ⏈

Habibi vibes classics & remix

LE CHINOIS

6 place du Marché – Montreuil

Ⓜ️ Ligne 9 // Croix de Chavaux // Sortie 5 Place du Marché

Bus 102, 122, 127

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-15T23:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-15T23:59:00.000+02:00

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https://shotgun.live/es/events/habibi-love-15mai-26

Le Chinois 6 place du Marché – Montreuil Étienne-Marcel – Chanzy Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis



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