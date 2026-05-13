Habibi Love ~ Arabic & Maghreb vibes Party !! Le Chinois Montreuil
Habibi Love ~ Arabic & Maghreb vibes Party !! Le Chinois Montreuil vendredi 15 mai 2026.
Habibi Love ~ Arabic & Maghreb vibes Party !! Le Chinois Montreuil Vendredi 15 mai, 23h00 5/10/12/15€
Soirée vers les sonorités du Maghreb, le Monde Arabe, la Méditerranée jusqu’au Moyen Orient à Villette de 23h30 jusqu’à l’aube vendredi 15 mai à Le Chinois !
La soirée oriental vibes made in Paname HABIBI LOVE revient le vendredi 15 MAI à LE CHINOIS de Montreuil de 23h30 à l’aube !!
Depuis 2017 Habibi Love vous propose un voyage entre le Maghreb, le Monde Arabe et la Méditerranée jusqu’au désert pour transpirer avec des classiques aux sonorités avant-garde et électroniques underground !!
Ne ratez pas cette expérience sonore exquise pour se plonger dans la musique des MENA, remplie d’amour et de danses effrénées !! ✨
Yallahhh ☀️
⌖⌖⌖⌖⌖⌖ HABIBI LOVE ⌖⌖⌖⌖⌖⌖
⍨ ORIENTAL VIBES PARTY SINCE 2017 ⍨
#maghreb #électro #oriental #arabic #raï
#mediterranean #habibi #sahara #chaabi
#beats #middleeast #turskish #techno
VEN. 15 MAI ∲ 23H30-5H
PAF :
Preventes : 10€ av. minuit / 12€ après
Tickets -> [https://shotgun.live/events/habibi-love-15mai-26](https://shotgun.live/events/habibi-love-15mai-26)
Sur place : 5€ av. minuit et 15€ après
⎃ ⍲⍎ ⍦ ⏦ ⍨ ⌲ LINE UP
⏈ YANE ⏈
North Africa & Electronic – Algérie
⏈ EL KHEIROO + BADTASTE ⏈
Arabic & Maghreb vibes
⏈ MELISSA.WAV ⏈
MENA modern sounds
⏈ GROOVALIZACION DJs ⏈
Habibi vibes classics & remix
LE CHINOIS
6 place du Marché – Montreuil
Ⓜ️ Ligne 9 // Croix de Chavaux // Sortie 5 Place du Marché
Bus 102, 122, 127
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-15T23:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-15T23:59:00.000+02:00
1
https://shotgun.live/es/events/habibi-love-15mai-26
Le Chinois 6 place du Marché – Montreuil Étienne-Marcel – Chanzy Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Montreuil (Seine-Saint-Denis)
- Découvrez et testez mouv’ngo vélo, service de location de vélos à Neuville sur Sarthe, Salle des fêtes Neuville sur sarthe, Montreuil 20 mai 2026
- JOHN 5 BAL CHAVAUX Montreuil 21 mai 2026
- Atelier artistique – création d’affiches, Musée de l’histoire vivante, Montreuil 23 mai 2026
- « 1936-1946 » – un festival d’histoire populaire !, Musée de l’histoire vivante, Montreuil 23 mai 2026
- Conférence « Entre crises et guerre : les classes populaires à la conquête de la démocratie ? », Musée de l’histoire vivante, Montreuil 23 mai 2026