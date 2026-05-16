Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Habibi Love ~ Arabic & Maghreb vibes Party !! Le Chinois Montreuil

Habibi Love ~ Arabic & Maghreb vibes Party !! Le Chinois Montreuil

Habibi Love ~ Arabic & Maghreb vibes Party !! Le Chinois Montreuil samedi 16 mai 2026.

Lieu : Le Chinois

Adresse : 6 Place du Marché

Ville : 93100 Montreuil

Département : Paris

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif : <p>De 5 à 15 euros.</p>

La soirée oriental vibes made in Paname HABIBI LOVE revient le vendredi 15 MAI à LE CHINOIS de Montreuil de 23h30 à l’aube !!

Depuis 2017 Habibi Love vous propose un voyage entre le Maghreb, le Monde Arabe et la Méditerranée jusqu’au désert pour transpirer avec des classiques aux sonorités avant-garde et électroniques underground !!

Ne ratez pas cette expérience sonore exquise pour se plonger dans la musique des MENA, remplie d’amour et de danses effrénées !!

Yallahhh !!

Artistes

  • YANE (North Africa & Electronic – Algérie)
  • MELISSA.WAV (Modern Arabic & Oriental sounds)
  • EL KHEIROO+BADTASTE (Arab sounds & Oriental grooves)
  • GROOVALIZACION DJs (Techno-Oriental & Arab-beats)

Soirée vers les sonorités du Maghreb, le Monde Arabe, la Méditerranée jusqu’au Moyen Orient à Villette de 23h30 jusqu’à l’aube vendredi 15 mai à Le Chinois !
Le vendredi 15 mai 2026
de 23h00 à 05h00
payant

De 5 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-16T08:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-15T23:00:00+02:00_2026-05-15T05:00:00+02:00

Le Chinois 6 Place du Marché  93100 Montreuil
https://www.facebook.com/events/2512669609150190


Afficher la carte du lieu Le Chinois et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Montreuil (Paris)