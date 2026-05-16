Habibi Love ~ Arabic & Maghreb vibes Party !! Le Chinois Montreuil

La soirée oriental vibes made in Paname HABIBI LOVE revient le vendredi 15 MAI à LE CHINOIS de Montreuil de 23h30 à l’aube !!

Depuis 2017 Habibi Love vous propose un voyage entre le Maghreb, le Monde Arabe et la Méditerranée jusqu’au désert pour transpirer avec des classiques aux sonorités avant-garde et électroniques underground !!

Ne ratez pas cette expérience sonore exquise pour se plonger dans la musique des MENA, remplie d’amour et de danses effrénées !!

Yallahhh !!

Artistes

YANE (North Africa & Electronic – Algérie)

MELISSA.WAV (Modern Arabic & Oriental sounds)

EL KHEIROO+BADTASTE (Arab sounds & Oriental grooves)

GROOVALIZACION DJs (Techno-Oriental & Arab-beats)

Soirée vers les sonorités du Maghreb, le Monde Arabe, la Méditerranée jusqu’au Moyen Orient à Villette de 23h30 jusqu’à l’aube vendredi 15 mai à Le Chinois !

Le vendredi 15 mai 2026

de 23h00 à 05h00

payant

De 5 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-16T08:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-15T23:00:00+02:00_2026-05-15T05:00:00+02:00

Le Chinois 6 Place du Marché 93100 Montreuil

https://www.facebook.com/events/2512669609150190



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