Habibi Love ~ Arabic & Maghreb vibes Party !! Le Chinois Montreuil
Habibi Love ~ Arabic & Maghreb vibes Party !! Le Chinois Montreuil samedi 16 mai 2026.
La soirée oriental vibes made in Paname HABIBI LOVE revient le vendredi 15 MAI à LE CHINOIS de Montreuil de 23h30 à l’aube !!
Depuis 2017 Habibi Love vous propose un voyage entre le Maghreb, le Monde Arabe et la Méditerranée jusqu’au désert pour transpirer avec des classiques aux sonorités avant-garde et électroniques underground !!
Ne ratez pas cette expérience sonore exquise pour se plonger dans la musique des MENA, remplie d’amour et de danses effrénées !!
Yallahhh !!
Artistes
- YANE (North Africa & Electronic – Algérie)
- MELISSA.WAV (Modern Arabic & Oriental sounds)
- EL KHEIROO+BADTASTE (Arab sounds & Oriental grooves)
- GROOVALIZACION DJs (Techno-Oriental & Arab-beats)
Soirée vers les sonorités du Maghreb, le Monde Arabe, la Méditerranée jusqu’au Moyen Orient à Villette de 23h30 jusqu’à l’aube vendredi 15 mai à Le Chinois !
Le vendredi 15 mai 2026
de 23h00 à 05h00
payant
De 5 à 15 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-16T08:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-15T23:00:00+02:00_2026-05-15T05:00:00+02:00
Le Chinois 6 Place du Marché 93100 Montreuil
https://www.facebook.com/events/2512669609150190
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