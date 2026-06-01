HABITAR LE REGARD – Panier de nature, Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova, Medesano
HABITAR LE REGARD – Panier de nature, Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova, Medesano samedi 6 juin 2026.
HABITAR LE REGARD – Panier de nature Samedi 6 juin, 12h30 Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova Parma
Coût du panier : 1 personne 20 euros, 2 personnes 35 euros, 3 personnes 50 euros, 4 personnes 65 euros. La réservation et le signalement d’éventuelles allergies et intolérances sont obligatoires.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T12:30:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T12:30:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00
Pique-nique avec des produits km 0. Les compétences et les produits des Réalités du territoire seront mis à disposition pour des collations et des boissons de ceux qui viendront visiter notre jardin. La réservation et le signalement d’éventuelles allergies ou intolérances sont obligatoires.
Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova Via Don Bosco, 3, Medesano (PR) Medesano 43014 Parma Emilia-Romagna 0525420588 https://www.facebook.com/share/18S3hnvxsz/ https://www.instagram.com/polobaloo?igsh=MWl0ZWh2ZHJsbGhrcw== [{« type »: « email », « value »: « polobaloo2021@gmail.com »}]
Pique-nique avec des produits km 0. Les compétences et les produits des Réalités du territoire seront mis à disposition pour des collations et des boissons de ceux qui viendront visiter notre jardin.
©Polo Baloo
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