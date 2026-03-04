« Habiter Entre », funambulisme sur sangle, Musée de préhistoire d’Ile-de-France, Nemours

« Habiter Entre », funambulisme sur sangle Samedi 23 mai, 20h00 Musée de préhistoire d’Ile-de-France Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

« Habiter Entre », funambulisme sur sangle

À l’équilibre entre paysage, musique, patrimoine et funambule, la compagnie Houle Douce va à la rencontre d’un lieu, d’une culture, d’une histoire. « Habiter Entre » est une création in situ qui transforme chaque lieu en scène vivante. Entre ciel et sol, des funambules dessinent l’espace, reliés par des lignes aériennes, des mots, des sons. Ici, la poésie se construit à partir du réel ; la technique, du vertige ; la légèreté, du partage. Quand le spectacle s’achève, il reste une empreinte invisible : un vide désormais habité, et l’envie irrépressible d’y revenir.

Musée de préhistoire d’Ile-de-France 48 Avenue Etienne Dailly, 77140 Nemours, France Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France 0164785480 https://www.musee-prehistoire-idf.fr Implanté au sud d’un département très riche en sites archéologiques, ce musée présente la Préhistoire et la Protohistoire de la région parisienne, de l’apparition de l’Homme à la fin de l’âge du Fer.

Spectacle de funambulisme sur sangle « Habiter Entre »

©Houle Douce