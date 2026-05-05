Parcours permanent du Château-Musée, Château-Musée de Nemours, Nemours

Parcours permanent du Château-Musée Samedi 23 mai, 19h00 Château-Musée de Nemours Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le château accueille les visiteurs avec un parcours permanent au rez-de-chaussée. C’est l’occasion de découvrir ou de revoir des œuvres phares de l’établissement. Conçu comme une promenade immersive, ce parcours inédit vous transporte dans quatre espaces emblématiques : vous êtes tout d’abord plongés dans l’ambiance du Salon artistique, au cœur de la vie culturelle parisienne. Ensuite, entrez dans un intérieur bourgeois reconstitué où chaque objet raconte l’histoire d’un goût, d’une époque et de ses tendances artistiques. Observez un atelier d’un sculpteur et, pour finir, découvrez le cabinet de curiosités du Château-Musée.

Château-Musée de Nemours Rue Gautier 1er, 77140 Nemours, France Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France 0164282742 https://www.nemours.fr/chateau-musee Parmi les pièces les plus marquantes, le musée compte des sculptures de Carrier Belleuse, Carpeaux, Barrias, des peintures de Boutet de Monvel, Henner, Leroy, etc. A noter également, un fonds remarquable d’arts graphiques, en particulier des estampes de Goya, Corot, Delacroix, Manet, Fantin-Latour et Daumier ainsi que des dessins (Doré, de Montholon, Nanteuil, Decamps, Saint Marcel, Robert-Fleury, Fromentin) mais aussi de photographies anciennes françaises, italiennes et espagnoles (Bayard, Baldus, Molins, de Bonis, Laurent, etc.). D’autres collections, grâce à de nombreux dons d’artistes et de particuliers, ont enrichi le musée en arts décoratifs, arts premiers, arts et traditions populaires, archéologie, histoire naturelle, militaria et numismatique. Par l’autoroute A6 : sortie n°16 Nemours. Par la route : N7 / D607 / D403. En train : gare SNCF de Nemours Saint-Pierre. En car : Ligne 34 du Seine et Marne Express, arrêt Quai Victor Hugo.

Visite libre

©RMN-Grand Palais Philippe Fuzeau