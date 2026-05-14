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HABLAMOS ESPAÑOL Rue Saint-Michel Aurignac

HABLAMOS ESPAÑOL Rue Saint-Michel Aurignac

HABLAMOS ESPAÑOL Rue Saint-Michel Aurignac lundi 18 mai 2026.

Lieu : Rue Saint-Michel

Adresse : LA CAFETIERE

Ville : 31420 Aurignac

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : lundi 18 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Aurignac

HABLAMOS ESPAÑOL

Rue Saint-Michel LA CAFETIERE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 17:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :
2026-05-18 2026-05-25 2026-06-01

Venez nous rejoindre pour pratiquer, rencontrer de nouvelles personnes, en apprendre davantage sur l’Espagne ou l’Amérique latine au sein d’un groupe motivé et accueillant !
Pour apprendre et se perfectionner tous les niveaux ! Conversations informelles.   .

Rue Saint-Michel LA CAFETIERE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Come and join us to practice, meet new people, learn more about Spain or Latin America in a motivated and welcoming group!

L’événement HABLAMOS ESPAÑOL Aurignac a été mis à jour le 2026-05-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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