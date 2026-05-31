Hackathon « Ombre », Atelier des transitions, Rennes

Hackathon « Ombre » Mardi 7 juillet, 10h00, 14h00 Atelier des transitions Ille-et-Vilaine

Sur inscription : https://framaforms.org/inscription-au-hackathon-ombre-de-latelier-des-transitions-de-villejean-1778486288

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T10:00:00+02:00 – 2026-07-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00

Le Hackathon « Ombre » est une journée collective d’expérimentation et de création organisée par l’Atelier des Transitions autour des enjeux d’ombre et de confort d’été dans l’espace public. À travers plusieurs pôles thématiques, habitants, partenaires, artistes, techniciens et curieux seront invités à imaginer ensemble des solutions légères, esthétiques et adaptées au parc du Berry, situé dans le quartier de Villejean. Cette journée mêlera réflexion, manipulation, fabrication et échanges dans une ambiance conviviale et participative. Aucun niveau technique particulier n’est nécessaire : chacun peut contribuer avec ses idées, son expérience ou simplement son envie de participer. Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire.

Objectif

Temps collectif d’idéation et de mobilisation autour du projet « Ombre », visant à imaginer des dispositifs d’ombrage pour le parc du Berry à Villejean.

Méthode

Travail en petits groupes autour de pôles thématiques mêlant expérimentation, conception et fabrication.

Finalités attendues

Produire des premières pistes concrètes

Mobiliser habitants et partenaires autour du projet

Préfigurer des installations d’ombrage participatives dans l’espace public

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Un hackathon est un temps collectif de réflexion et de fabrication où plusieurs groupes travaillent simultanément autour d’un défi commun : imaginer des solutions d’ombrage pour le parc du Berry. Pendant une journée, participants, habitants, partenaires et référents techniques expérimentent, dessinent, manipulent des matériaux et développent des idées concrètes à partir de différentes thématiques. L’objectif n’est pas seulement de produire des concepts, mais aussi de mobiliser des personnes autour d’une démarche collaborative, créative et ancrée dans le quartier.

Ce hackathon est organisé par L’atelier des Transitions.

Atelier des transitions square de guyenne 35000 rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Le Hackathon « Ombre » est une journée collective d’expérimentation et de création organisée par l’Atelier des Transitions autour des enjeux d’ombre et de confort d’été dans l’espace public.