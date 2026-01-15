HADRIEN VESJEL TRIO GUITARE MANOUCHE CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes

HADRIEN VESJEL TRIO GUITARE MANOUCHE

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le Pot aux roses accueille Hadrien Vesjel trio en concert !

Hadrien Vesjel trio guitare manouche!

Restauration sur place Hadrien aime la musique et la musique qui aime être aimée le lui rend bien. Ouvrez bien vos mirettes, vos esgourdes et accrochez vous, ça va décoller ! .

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie lepotauxroses31@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Pot aux roses welcomes Hadrien Vesjel trio in concert!

L’événement HADRIEN VESJEL TRIO GUITARE MANOUCHE Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-01-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE