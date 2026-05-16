Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

HAENDEL LE MESSIE Agde

HAENDEL LE MESSIE Agde dimanche 7 juin 2026.

Adresse : 3 rue de l’Hotel du Cheval Blanc

Ville : 34300 Agde

Département : Hérault

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 18 18 18

Agde

HAENDEL LE MESSIE

3 rue de l’Hotel du Cheval Blanc Agde Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Sur un air de Messie
Le Messie de Haendel Airs et Choeurs
Ensemble Arianna
Avec la participation d’Ars Vocalis
Marie-Paule Nounou Direction musicale et clavier
Sur un air de Messie
Le Messie de Haendel Airs et Choeurs
Ensemble Arianna
Avec la participation d’Ars Vocalis

Marie-Paule Nounou Direction musicale et clavier

Cécile Larroche, Soprano Dominique Baillat, Mezzo Vincent Baillat, TénorOlivier Dejean, Basse Luc Gaugler, Violone

Billetterie également sur place, une heure avant le concert   .

3 rue de l’Hotel du Cheval Blanc Agde 34300 Hérault Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On an air from Messiah
Handel’s Messiah: Arias and Choruses

L’événement HAENDEL LE MESSIE Agde a été mis à jour le 2026-05-16 par 34 ADT34

À voir aussi à Agde (Hérault)