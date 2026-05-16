Agde

HAENDEL LE MESSIE

3 rue de l’Hotel du Cheval Blanc Agde Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Sur un air de Messie

Le Messie de Haendel Airs et Choeurs

Ensemble Arianna

Avec la participation d’Ars Vocalis

Marie-Paule Nounou Direction musicale et clavier

Sur un air de Messie

Le Messie de Haendel Airs et Choeurs

Ensemble Arianna

Avec la participation d’Ars Vocalis

Marie-Paule Nounou Direction musicale et clavier

Cécile Larroche, Soprano Dominique Baillat, Mezzo Vincent Baillat, TénorOlivier Dejean, Basse Luc Gaugler, Violone

Billetterie également sur place, une heure avant le concert .

3 rue de l’Hotel du Cheval Blanc Agde 34300 Hérault Occitanie

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English :

On an air from Messiah

Handel’s Messiah: Arias and Choruses

L’événement HAENDEL LE MESSIE Agde a été mis à jour le 2026-05-16 par 34 ADT34