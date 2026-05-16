HAENDEL LE MESSIE Agde
HAENDEL LE MESSIE Agde dimanche 7 juin 2026.
Agde
HAENDEL LE MESSIE
3 rue de l’Hotel du Cheval Blanc Agde Hérault
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Sur un air de Messie
Le Messie de Haendel Airs et Choeurs
Ensemble Arianna
Avec la participation d’Ars Vocalis
Marie-Paule Nounou Direction musicale et clavier
Sur un air de Messie
Le Messie de Haendel Airs et Choeurs
Ensemble Arianna
Avec la participation d’Ars Vocalis
Marie-Paule Nounou Direction musicale et clavier
Cécile Larroche, Soprano Dominique Baillat, Mezzo Vincent Baillat, TénorOlivier Dejean, Basse Luc Gaugler, Violone
Billetterie également sur place, une heure avant le concert .
3 rue de l’Hotel du Cheval Blanc Agde 34300 Hérault Occitanie
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English :
On an air from Messiah
Handel’s Messiah: Arias and Choruses
L’événement HAENDEL LE MESSIE Agde a été mis à jour le 2026-05-16 par 34 ADT34
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