HAÏKU(S) In Situ – Promenade Poétique, Tiers-Lieu Nourricier du Boulonnais, Wimille

Informations pratiques

HAÏKU(S) In Situ – Promenade Poétique Vendredi 11 septembre, 17h00 Tiers-Lieu Nourricier du Boulonnais Pas-de-Calais

Cie Tourne Au Sol

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T17:00:00+02:00 – 2026-09-11T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-11T17:00:00+02:00 – 2026-09-11T17:45:00+02:00

HAÏKU(S) In Situ est une promenade poétique mêlant cirque, danse et oralité à de courts poèmes d’origine japonaises nommés haïkus.

Trois artistes investissent et proposent de re-découvrir des espaces du quotidien grâce à la poésie de leur corps pour redonner de l’importance aux petites choses, aux recoins et au présent.

La promenade sera suivi d’un instant convivial pour partager et échanger le vecu du moment passé ensemble.

Départ à 17h au SPOC, le lieu animé par le TLNB à Wimille.

Réservation: contact@tlnb.fr

Tiers-Lieu Nourricier du Boulonnais 10 rue du Cimetière 62126 Wimille Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@tlnb.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@tlnb.fr »}]

Cirque, Danse, Poésie

Festival Mosaïque 2023 par La Faïencerie-Théâtre © Louis Fouillet