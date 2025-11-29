Haille de Nadau ou feu de Noël Musée des Traditions Biscarrosse

Haille de Nadau ou feu de Noël Musée des Traditions Biscarrosse mardi 23 décembre 2025.

Musée des Traditions 216 Rue Louis Breguet Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Autour du traditionnel feu de Noël, venez boire un vin chaud et déguster du pastis landais

Vente de flambeaux

Rendez-vous dans l’airial devant l’Estanquet, comme le veut la tradition landaise

Organisé par l’Association Culturelle Biscarrossaise   .

Musée des Traditions 216 Rue Louis Breguet Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 39 14 74  acb.secretariat2@orange.fr

