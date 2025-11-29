Haille de Nadau ou feu de Noël Musée des Traditions Biscarrosse
Haille de Nadau ou feu de Noël Musée des Traditions Biscarrosse mardi 23 décembre 2025.
Haille de Nadau ou feu de Noël
Musée des Traditions 216 Rue Louis Breguet Biscarrosse Landes
Gratuit
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23
2025-12-23
Autour du traditionnel feu de Noël, venez boire un vin chaud et déguster du pastis landais
Vente de flambeaux
Rendez-vous dans l’airial devant l’Estanquet, comme le veut la tradition landaise
Organisé par l’Association Culturelle Biscarrossaise .
Musée des Traditions 216 Rue Louis Breguet Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 39 14 74 acb.secretariat2@orange.fr
