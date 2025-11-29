Haille de Nadau ou feu de Noël Musée des Traditions Biscarrosse

Haille de Nadau ou feu de Noël

Musée des Traditions 216 Rue Louis Breguet Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Autour du traditionnel feu de Noël, venez boire un vin chaud et déguster du pastis landais

Vente de flambeaux

Rendez-vous dans l’airial devant l’Estanquet, comme le veut la tradition landaise

Organisé par l’Association Culturelle Biscarrossaise .

Musée des Traditions 216 Rue Louis Breguet Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 39 14 74 acb.secretariat2@orange.fr

English :

L’événement Haille de Nadau ou feu de Noël Biscarrosse a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Grands Lacs