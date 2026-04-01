Hall’ Apéros Saint-Martin-sur-le-Pré
Hall’ Apéros Saint-Martin-sur-le-Pré vendredi 24 avril 2026.
Saint-Martin-sur-le-Pré
Hall’ Apéros
Halle Saint-Martin-sur-le-Pré Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-06-19 22:30:00
Date(s) :
2026-04-24 2026-05-22 2026-06-19
Tout public
Les Hall’Apéros font leur grand retour pour la 3ème année !
La mairie de Saint Martin sur le Pré vous invite à partager un apéro gourmand par mois, dans une ambiance conviviale et festive à la Halle.
À noter dans vos agendas
Vendredi 24 avril Jacques a dit Hall’Apéro
Vendredi 22 mai J’peux pas, j’vais Hall’Apéro
Vendredi 19 juin On fête la musique Hall’Apéro !
Venez profiter de ces soirées entre amis ou en famille, autour de bons produits et d’une atmosphère chaleureuse !
À très bientôt pour lever nos verres ensemble ! .
Halle Saint-Martin-sur-le-Pré 51520 Marne Grand Est mairie@mairie-saintmartinsurlepre.fr
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English : Hall’ Apéros
L’événement Hall’ Apéros Saint-Martin-sur-le-Pré a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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