Saint-Martin-sur-le-Pré

Hall’ Apéros

Halle Saint-Martin-sur-le-Pré Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-06-19 22:30:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-05-22 2026-06-19

Tout public

Les Hall’Apéros font leur grand retour pour la 3ème année !

La mairie de Saint Martin sur le Pré vous invite à partager un apéro gourmand par mois, dans une ambiance conviviale et festive à la Halle.

À noter dans vos agendas

Vendredi 24 avril Jacques a dit Hall’Apéro

Vendredi 22 mai J’peux pas, j’vais Hall’Apéro

Vendredi 19 juin On fête la musique Hall’Apéro !

Venez profiter de ces soirées entre amis ou en famille, autour de bons produits et d’une atmosphère chaleureuse !

À très bientôt pour lever nos verres ensemble ! .

Halle Saint-Martin-sur-le-Pré 51520 Marne Grand Est mairie@mairie-saintmartinsurlepre.fr

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English : Hall’ Apéros

L’événement Hall’ Apéros Saint-Martin-sur-le-Pré a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne